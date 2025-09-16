Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран ЕС.

По их словам, решение отложено на неопределенный срок.

По данным издания, вопрос сняли с повестки Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Причиной стало то, что президент США Дональд Трамп и сам Евросоюз сосредоточились на давлении на Словакию и Венгрию, требуя сократить их зависимость от российской нефти.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от европейских союзников прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на китайские товары.

По данным западных изданий, в Евросоюзе уже заявили, что условия президента США, на которых он готов усилить санкции против РФ, неприемлемы для ЕС.

Также западная пресса писала, что требования Трампа к НАТО ввести пошлины против покупателей нефти из РФ могут осложнить давление на Путина.

