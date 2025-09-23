Служба внешней разведки РФ утверждает, что Евросоюз готов ввести войска в Молдову и фактически оккупировать страну, где в ближайшие выходные, 28 сентября, состоятся парламентские выборы.

Об этом заявили в пресс-бюро СВР РФ.

"Осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. ЕС боится, что его фальсификации на выборах в Молдове вынудят граждан выйти на улицы", — заявила СВР.

В службе утверждают, что готовится также десант военных НАТО в Одесскую область "для устрашения Приднестровья", а первая группа западных военных уже якобы прибыла в Одессу.

"Для создания предлога (для ввода западных войск в Молдову - Ред.) предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск", - утверждает СВР.

Отметим, что в западной прессе в последнее время выходит много статей о том, что Россия готовится повлиять на парламентские выборы в Молдове, чтобы привести к власти пророссийские силы.

Не исключено, что заявление российской СВР - своего рода ответ на подобные публикации, а также попытка актуализировать тему угрозы втягивания Молдовы в войну, против чего выступает большинство молдаван, и тем самым опустить рейтинг партии президента Майи Санду.

Подробнее о политической ситуации в Молдове накануне выборов мы писали в отдельном материале.

Зимой российская разведка утверждала, что Санду якобы отдала приказ о подготовке военной операции в Приднестровье.