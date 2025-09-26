Европа не несет ответственности за помощь Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она также призвала президента США Дональда Трампа не сокращать американскую поддержку.

Об этом она сказала в интервью Politico на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это он обещал остановить убийства. Так что это не может быть только на нас. Америка — величайший союзник в НАТО. Поэтому, если говорить о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должна делать и Америка", — сказала Каллас.

Она согласилась с Трампом в том, что Европа должна полностью прекратить закупку российских энергоресурсов, но призвала для этого надавить на Венгрию и Словакию.

"Трамп был прав. Мы сократили закупки нефти и газа на 80%, а это значит, что если бы все сделали то же самое, эффект мог бы быть сильнее. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если бы союзники последовали их примеру, война закончилась бы быстрее", - заявила Каллас.

"Я понимаю, что говорят американцы: они не могут оказывать давление на Россию, потому что это закроет каналы связи, которые у них есть с Россией, а они единственные посредники в этом вопросе. Однако позитивные жесты со стороны США не дали результатов. Вы идёте с добрыми намерениями, вы предлагаете всё это, чтобы [Россия] села за стол переговоров, но на самом деле они лишь обостряют ситуацию… Путин злоупотребляет этой доброй волей. Теперь вопрос в том, что с этим делать", - сказала глава евродипломатии.

Она также затронула тему полета дронов и самолетов над Европой. По ее словам, Европе приходится "искать баланс", принимая решение, сбивать ли воздушные цели на фоне страха своего населения.

"Если ваша реакция слишком жёсткая, это также влияет на наши общества", — сказала она, добавив, что граждане обеспокоены тем, что война может распространиться и на их территории.

"Поэтому лидерам приходится искать баланс, а не разжигать страх в нашем обществе", - отметила Каллас.

