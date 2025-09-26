Президент Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства Украины своими дронами. Зеленский считает, что беспилотники могли вести разведку.

Об этом украинский президент написал в своем телеграм-канале по итогам встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским.

"Главком доложил о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте", - заявил Зеленский.

В Будапеште уже отреагировали на заявление украинского президента. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Зеленский "сходит с ума от антивенгерских настроений".

"Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь ему мерещатся кошмары", – написал Петер Сийярто в Фейсбуке.

К посту он приложил скриншот венгерского сайта Origo с новостью о том, что Зеленский рассказал об обнаружении дронов-разведчиков на украинско-венгерской границе.

Ранее Зеленский заявлял, что Венгрия через своих агентов собирала информацию о расположении ПВО и воинских частей на Закарпатье, а также возможную реакцию местных жителей в случае ввода венгерских миротворцев.

Напомним, недавно в Будапеште обвинили Киев в ухудшении отношений Украины и Венгрии.