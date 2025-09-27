Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить "преследовать" его страну.

Соответствующая публикация появилась на странице главы венгерского правительства в соцсети Х.

"Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!" - пишет Орбан.

Премьер отметил, что Венгрия является членом НАТО и Евросоюза, а Украина, по его словам, "давно бы развалилась" без поддержки этих двух организаций.

Напомним, Киев обвинил в Будапешт во вторжении дронов на украинскую территорию (Венгрия это отрицает).

Тем временем в Deutsche Welle написали, что Евросоюз не может обойти вето Венгрии, блокирующей начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

