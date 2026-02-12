Анализируем итоги 1450-го дня войны в Украине.

Новый удар и ситуация на фронте

Сегодня Россия нанесла новый удар по энергетике. Были атакованы объекты генерации и подстанции в Киеве, Одессе и Днепре. Удар был 24 баллистическими ракетами, сбить удалось 15,

Среди пострадавших объектов - столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, после чего около четырех тысяч домов снова остались без отопления, а в отдельных районах начали снова сливать воду из батарей.

"Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 –двое суток", – сказал министр энергетики Шмыгаль.

В то же время эксперт по энергетике Харченко говорит, что ТЭЦ-5 получила существенные повреждения. По его оценкам, ее могут запустить за 2-3 суток.

Напомним, что ТЭЦ-6 на Троещине уже подвергалась прямым прилетам и была существенно повреждена. Также в Киеве полностью разрушена обстрелом ТЭЦ-4 - Дарницкая.

В Харькове также проблемы с энергетикой. Часть домов не имеет света по 18-19 часов в сутки, сообщил мэр города Терехов. Он назвал такие отключения «катастрофическими». Он напомнил, что центральная власть обещала, что в домах, где нет отопления, свет отключать не будут, но, по его словам, эти обещания не выполняются.

Украина же этой ночью, как заявили в Генштабе ВСУ, атаковала ракетами "Фламинго" Ухтинский НПЗ в 1750 км от своей границы. Также ВСУ заявили о поражении этой ночью одного из крупнейших российских арсеналов боеприпасов в Котлубани Волгоградской области РФ.

На фронте армия РФ продвинулась в Покровске и южнее Орехова Запорожской области, сообщает Deep State.

Какие гарантии готовит Киев

Зеленский вчера поручил МИД и Минобороны разработать проекты договоров о гарантиях безопасности Украине.

Об этом говорится в его указе, который вводит в действие соответствующее решение СНБО. Проекты соглашений поручено разработать в рамках переговорного процесса с США, Европой и Россией.

Отметим, ранее Зеленский заявлял, что проект гарантий с участием американцев уже готов к подписанию, но сами Штаты этого никогда не подтверждали. Однако, теперь выясняется уже официально, что Украина будет только разрабатывать некий вариант такого договора.

То есть, сперва его разработают, а потом будут вносить в качестве переговорной позиции - вероятно, к будущем раунду переговоров, который, как сегодня подтвердили в Кремле, может состояться уже скоро (Зеленский говоил, что встреча может пройти уже на следующей неделе).

В то же время вряд ли это означает некий ключевой сдвиг по теме гарантий. Скорее наоборот.

Американские СМИ ранее сообщали, что Трамп готов дать эти гарантии только после согласия Украины на мирное соглашение - которое, среди прочего, предусматривает вывод ВСУ из Донбасса.

Зеленский же требует подписания гарантий до завершения войны и войска из Донецкой области выводить отказывается, требуя остановки огня по линии фронта.

Переговоры же Украина использует, как мы уже писали, для того, чтобы показать Трампу конструтивность своей позиции и выиграть время - например, до промежуточных выборов в Конгресс, когда Белому дому будет не до Киева.

Проект гарантий, написанный в Киеве, преследует, вероятно, ту же цель. Украина скорее всего впишет туда положения, которые не подходят Москве - например, ввод европейских войск.

То есть фактически позиции сторон по гарантиям не сдвинутся, но появится лишний документ для обсуждения, на который уйдет одна или несколько переговорных сессий. После чего Киев будет говорить, что относится к переговорам ответственно и вносит предложения, но Москва их отвергает.

Планы Зеленского на новый срок и фактор Буданова

Вчера Зеленский лично опроверг информацию Financial Times о намерении объявить 24 февраля выборы и референдум.

Он в очередной раз повторил, что любые выборы возможны только после объявления перемирия по линии фронта. Но против этого выступает РФ, которая называет условием прекращения огня вывод украинских войск из Донецкой области. Но на это не готов идти Зеленский.

Однако, несмотря на то, что вероятность выборов, в силу описанных выше причина, носит пока лишь гипотетический характер, тема в политических кругах обсуждается сейчас довольно живо.

Причем сразу в двух аспектах.

Во-первых, считается (и эта мысль проскальзывала уже и в упомянутой выше статье Financial Times), что Зеленский все ж таки рассматривает вариант проведения выборов президента даже во время войны, чтоб переизбраться на новый 5-летний срок. Известно, что эта идея прирабатывалась еще накануне положенных по Конституции выборов президента в марте 2024 года (что подтверждалось официально), однако, как писала "Страна", от нее отказались, потому что на Банковой расценили как очень большой риск того, что на них пойдет тогдашний главком ВСУ Залужный и победит действующего президента. Впрочем, и нынешние рейтинги Зеленского также не дают ему повода для оптимизма - выборы, согласно опросам, он проигрывает. Причем как Залужному, так и главе своего Офиса Буданову. Поэтому единственный шанс для президента гарантировано переизбраться - это ввести электронное голосование, через "Дию", в котором, как считает оппозиция, власти могут нарисовать любой результат. Правда, как показала неудачная попытка подчинить Банковой антикоррупционные органы, проводить некие резкие политические движения, которые сталкиваются с сопротивлением как внутри страны, так и зарубежных партнеров, у Зеленского не получается. А попытка ввести электронное голосование вызовет бурление еще большее, чем законы по НАБУ и САП. Президент может на это решиться только, если ему гарантируют в данном намерении поддержку Европа и США, вероятность чего выглядит крайне небольшой. И если эта ситуация не изменится, то торопиться с выборами Зеленскому будет точно незачем. По тем же причинам еще более сомнительной выглядит распространенная в оппозиционных кругах теория о том, что якобы президент попытается заключить сделку с Трампом - добиться от него разрешения на переизбрание через электронное голосование, а взамен пообещать через тоже электронное голосование обеспечить положительный результат референдума по мирному соглашению, включая вывод войск из Донбасса. Нет пока никаких сигналов, что на такой вариант готов пойти Трамп и уж точно будет против Европа и многочисленные силы внутри страны.

Во-вторых, в политкругах обсуждается широкая пиар-активность Кирилла Буданова. Телеграмм-каналы и СМИ заполнены новостями о его растущих рейтингах, благожелательными комментариями экспертов о его больших политических перспективах. Это также дает основания для разговоров на тему "наверное ж он что-то знает", порождая слухи о скорых выборах. При этом в каком качестве на них отправился Буданов версии разнятся. По одной из них Зеленский видит его своим преемником. И, в таком случае, выборы действительно могут пройти вне зависимости от того, закончится война или нет, так как у нынешнего главы Офиса есть все шансы на них победить и без манипуляций в "Дии". По другой версии - Буданов идет по своей программе и готовится к предвыборной борьбе вне зависимости от мнения по этому поводу Зеленского.

Подробности того, что происходит сейчас вокруг выборов, читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

Скандал с олимпийцем Гераскевичем

На Олимпийских играх-2026 в Милане–Кортине разгорелся громкий скандал вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Он попытался выйти на старт в шлеме с фотографиями погибших от войны украинских спортсменов и тренеров.

МОК, однако, воспринял это как политическую акцию, которые запрещены во время Игр, и счел ее недопустимой. Гераскевичу предложили использовать нейтральный шлем. Он отказался.

В результате спортсмен был не допущен к соревнованиям и лишён аккредитации. Позднее МОК частично смягчил санкции, позволив Гераскевичу находиться на Олимпиаде, но по-прежнему без права выступать в соревнованиях.

В Украине решение МОК вызвало возмущение, а сам спортсмен стал "героем дня". Зеленский наградил Гераскевича орденом, кроме того Киев собрался обжаловать решение МОК. На Банковой обвинили МОК в "согласии с агрессором".

Скандал произошел на фоне того, как Россию начали постепенно возвращать в международный спорт. В январе–феврале 2026 года несколько федераций подтвердили, что российские спортсмены смогут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2026 при соблюдении нейтральных условий. А в некоторых случаях - даже с флагом и гимном (например, для юношей).

Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк уже предположил, что этот год "будет годом масштабного возвращения России в международный спорт, в том числе под собственной символикой".

"Это уже можно констатировать как факт. Справедливо ли это? Нет, не справедливо. Но это политика. А мы давно поняли, что спорт – ее неотъемлемая часть, и часть далеко не всегда справедливая", - заявил Беленюк.

Скандал с Гераскевичем, против которого МОК применил достаточно жесткие меры воздействия, также является ещё одним косвенным подтверждением взятого курса Олимпийского комитета на возвращение Россию в большой мировой спорт.

В то же время украинские власти, со своей стороны, скорее всего попытаются использовать историю с Гераскевичем, чтоб организовать международное давление на МОК по широкому кругу вопросов. В том числе, и с целью предотвратить возвращение россиян