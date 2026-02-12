В четверг, 12 февраля, в Украине идёт 1450-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 12 февраля
09:12 Ночью Россия атаковала Украину 24 баллистическими ракетами, сбить удалось 15, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Также были сбиты единственная авиаракета и 197 ударных БпЛА из 219.
Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 местах, а также падение сбитых на 14 местах.
Основные направления ударов – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.
09:00 В Киеве 3700 жилых домов остались без тепла после ночного удара, сообщил Кличко. Из них 2600 домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.
Кроме того, в Деснянском и Днепровском районах в 1100 домов невозможно подать теплоноситель из-за последствий предыдущих атак.
Кличко отметил, что повреждены объекты критической инфраструктуры столицы.
08:37 В Одесской области под обстрел попала крупная подстанция ДТЭК, ремонт займёт длительное время, заявили в компании.
08:27 Кадры из Днепра после воздушной атаки, из-за которой пострадал младенец.
08:19 Последствия ночного прилёта по Одессе. Под удар попали объект энергетики и бизнес-центр.
08:01 В Днепре из-за атаки дронов ранены четыре человека, включая мальчика, которому ещё нет и месяца. Младенца госпитализировали. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
07:50 В течение ночи российская ПВО перехватила 106 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской и Тамбовской областей.
07:44 Ночью прилёты были в Днепре.
После одного из ударов начались перебои с электричеством. Пострадали дома в частном секторе.
07:42 Ночью Киев подвергся ударами баллистическими ракетами и дронами.
По данным Кличко, целью были объекты инфраструктуры. Пострадали два человека.