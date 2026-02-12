В четверг, 12 февраля, в Украине идёт 1450-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 12 февраля

09:12 Ночью Россия атаковала Украину 24 баллистическими ракетами, сбить удалось 15, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также были сбиты единственная авиаракета и 197 ударных БпЛА из 219.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БпЛА на 13 местах, а также падение сбитых на 14 местах.

Основные направления ударов – Киев, Харьков, Днепр, Одесса.

09:00 В Киеве 3700 жилых домов остались без тепла после ночного удара, сообщил Кличко. Из них 2600 домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Кроме того, в Деснянском и Днепровском районах в 1100 домов невозможно подать теплоноситель из-за последствий предыдущих атак.

Кличко отметил, что повреждены объекты критической инфраструктуры столицы.

08:37 В Одесской области под обстрел попала крупная подстанция ДТЭК, ремонт займёт длительное время, заявили в компании.

08:27 Кадры из Днепра после воздушной атаки, из-за которой пострадал младенец.

08:19 Последствия ночного прилёта по Одессе. Под удар попали объект энергетики и бизнес-центр.

08:01 В Днепре из-за атаки дронов ранены четыре человека, включая мальчика, которому ещё нет и месяца. Младенца госпитализировали. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

07:50 В течение ночи российская ПВО перехватила 106 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской и Тамбовской областей.

07:44 Ночью прилёты были в Днепре.

После одного из ударов начались перебои с электричеством. Пострадали дома в частном секторе.

07:42 Ночью Киев подвергся ударами баллистическими ракетами и дронами.

По данным Кличко, целью были объекты инфраструктуры. Пострадали два человека.