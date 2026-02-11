Позавчера в Одессе работники одного из ТЦК и СП во время уличной мобилизации задержали мужчину. В него прыснули газом из баллончика, а затем жестоко избили, нанося удары в том числе пистолетом по голове.

Об этом сообщили городские телеграм-каналы со ссылкой на жену жертвы военкомов.

По словам женщины, ее супруга схватили 9 февраля около 14:00 на Алексеевской площади, причём вместе с собакой. Без предупреждения и объяснений военкомы применили газ, избили и силой затолкали мужчину в микроавтобус. После доставки в Приморский районный ТЦК на улице Леонтовича избиение продолжилось. Мужчина отказывался подписывать документы, из-за чего один из сотрудников ударил его пистолетом по голове, что вызвало сильное кровотечение.

"Чтобы скрыть преступление, сотрудники ТЦК вывезли пострадавшего в область, в больницу в районе Тарутино. А окровавленную собаку оставили у себя, привязанную к батарее, чтобы мужчина не сбежал и вернулся за ней", - рассказали родственники прессе.

Члены семьи пострадавшего попросили предать случившееся огласке, так как, по их утверждению, это уже не первый случай подобных действий военкомов.

В областном ТЦК сегодня прокомментировали ставшую резонансной историю и заявили, что мужчина разбил себе голову сам: "Гражданин внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых намеренно нанес себе телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние личности и полученную травму головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков. Гражданин госпитализирован в специализированное лечебное учреждение под наблюдение врачей. Утром 10 февраля во время пребывания в больнице пациент совершил повторное нападение агрессии, что угрожало окружающим. Из-за прямой угрозы жизни и здоровью медицинского персонала решением врачей гражданина изолировали в специализированном помещении с ограниченным доступом".

Также в ТЦК заверили, что на время госпитализации владельца собаке "обеспечен уход и питание на территории подразделения ТЦК и СП". Вчера утром собаку передали его родственникам.

Ранее мы не раз приводили заявления ТЦК, из которых следует, что все пострадавшие от военкомов люди сами наносили себе увечья. Например, в декабре в Ровенской области сотрудники ТЦК залили газовым баллончиком женщину с ребенком. После инцидента военкомы переложили ответственность за случившееся на пострадавшую.

А осенью в киевском ТЦК заверили, что мобилизованный мужчина, умерший от черепно-мозговой травмы, получил её в результате удара о пол после падения в обморок.