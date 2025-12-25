Вчера в Ровенской области сотрудники одного из ТЦК и СП залили газовым баллончиком женщину с ребенком.

Об этом сообщили местные СМИ.

На появившихся в сети кадрах инцидента видно двух военкомов: один из них уводит человека в гражданской одежде к автомобилю, а второй отбивается от двух подошедших к нему женщин. Спустя несколько секунд ко второму подходит ещё одна женщина с ребёнком на руках, после чего сотрудник ТЦК тут же выпускает струю из баллончика в лицо ей женщине и малышке. Причем больше всего достается маленькой девочке.

В Ровенском областном ТЦК прокомментировали инцидент, назвав действия женщины с ребёнком аморальными и безответственными.

"Вмешательство гражданского населения женского пола, тем более с несовершеннолетними детьми, в любые ситуации, которые могут нести опасность детям, по меньшей мере безответственно! Мы считаем такое поведение циничным, безответственным и морально неприемлемым, поскольку использование присутствия детей в конфликтах с представителями государственных органов ставит под угрозу самих детей и подрывает правовую культуру граждан. Особенно циничным является прикрытие детьми как щитом от закона. Это не проявление материнского инстинкта, а сознательная попытка избегания ответственности, которая нарушает не только закон, но и нравственный порядок", - говорится в публикации.

В ТЦК добавили, что действия военкомов, которые осуществляют оповещение, проверку воинско-учётных документов или доставляют подлежащих мобилизации лиц, являются законными и регламентированы действующим законодательством Украины. Также там напомнили об ответственности по статье Уголовного кодекса за препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины.

"Относительно возможных неправомерных действий одного из военнослужащих ТЦК и СП в отношении гражданских лиц проводится проверка", - уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ТЦК и полиции в селе Спасское Днепропетровской области избили местного журналиста Алексея Бровченко и его супругу, после чего мужчину увезли в неизвестном направлении.

Также в этом месяце военкомы в Одессе избили и выбросили из автомобиля морпеха ВСУ, проходившего реабилитацию.