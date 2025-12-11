В Одессе служащие ТЦК совершили нападение на морского пехотинца Вооружённых сил Украины, который находился на реабилитации после плена.

Об этом сообщает местный активист Алексей Земляной в своём видеообращении.

По его словам, инцидент произошёл 4 декабря. Девять военкомов остановили морпеха Романа Покидько и, несмотря на предъявленные мужчиной документы, силой затащили его в служебную машину. Там его избили, а потом выбросили на проезжую часть, не останавливая траспортного средства.

Одесский областной ТЦК не отрицает факта "бусификации" раненого морпеха. На странице ведомства в Фейсбуке сообщается, что руководству ТЦК "известно о данном инциденте", и оно издало приказ о проведении служебного расследования.

"Цель проверки – объективное выяснение всех обстоятельств, установление реальных участников происшествия и степени их вины. Мы оказываем полное и всемерное содействие правоохранительным органам для установления истины", – говорится в сообщении.

"Позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает высокого уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут суровое наказание, предусмотренное законом", – заявляет руководство ТЦК, давая понять, что всё сказанное не касается самих противоправных действий его подчинённых.

Напомним, не так давно военкомы, полиция и добровольные помощники ТЦК напали на раненого военного в Одессе.

Ранее харьковские военкомы избили вернувшегося из плена служащего ВСУ.