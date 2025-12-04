Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права проверять документы у граждан, задерживать и удерживать их в военкоматах насильно.

Об этом в интервью интернет-изданию "Объектив" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"У нас военные не имеют права проверять документы граждан Украины. Это прямо запрещено Конституцией Украины. Единственные органы, которые могут это делать, - это органы правопорядка: Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Применять физическую силу работники ТЦК и СП не имеют права. Само помещение ТЦК и СП не является местом несвободы. Там не могут задерживать людей, туда не могут доставлять людей для задержания. Там люди не могут находиться несколько суток без возможности элементарно позвонить своим родным и близким. И у работников любых органов власти нет полномочий забирать личные вещи, например, мобильные телефоны, и не предоставлять возможности звонить родным, близким", – сообщил Лубинец.

Он отметил, что за последний год в Украине наблюдается негативная динамика в количестве обращений граждан о возможных нарушениях их прав со стороны сотрудников ТЦК и СП. Однако, по его словам, не во всех случаях факты нарушений находят подтверждение.

"По каждому случаю, когда к нам официально поступало обращение или когда мы находили информацию в СМИ или социальных сетях, мы автоматически открываем производство и реагируем", — заверил Лубинец.

Напомним, Лубинец уже делал аналогичные заявления и в прошлом месяце. Однако ситуация с нарушением прав людей военкомами не меняется.

По его словам, с января по октябрь 2025 года его офис зарегистрировал почти пять тысяч жалоб о нарушениях прав во время мобилизации, что почти в полтора раза превышает показатель прошлого года.