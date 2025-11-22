Служащие территориальных центров комплектования не имеют права проверять документы у украинцев.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в интервью немецкой государственной медиа-компании Deutsche Welle.

"Очень часто нас просят физически приехать в ТЦК и зафиксировать нарушение прав. И часто это заканчивается тем, что мы их фиксируем. Обращаю внимание, что проверкой документов могут заниматься только органы правопорядка – полиция, приграничная служба, Нацгвардия. Военные не имеют права проверять документы, не имеют право ограничивать права и свободы гражданина Украины", – говорит Лубинец.

По словам Лубинца, его шокировал случай с недавней смертью молодого мужчины, который успел сообщить адвокату, что его забирают в ТЦК, добровольно согласился быть мобилизованным, а на следующий день умер при невыясненных обстоятельствах. На его теле нашли следы побоев.

Также омбудсмен прокомментировал ненадлежащее использование нательных видеокамер у военкомов.

"По состоянию на сейчас мы не видим, чтобы это помогло в работе. Часто случается так, что во время проблемных моментов бодикамеры или не работали, или отсутствовали. Тут нужно дорабатывать", – отмечает Лубинец.

Напомним, в начале года Лубинец сообщил, что ТЦК стали чаще нарушать права человека в ходе мобилизационных мероприятий.

Ранее депутат Верховной Рады Ирина Фриз сообщила, что военкомам запрещено работать без бодикамер и в балаклавах.