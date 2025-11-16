Украинские военкоматы не добирают плановый объём по мобилизуемым.

Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин в ходе краткого интервью СМИ.

Он подтвердил, что в армии сейчас большой дефицит людей.

"Не знаю точных цифр или процентов укомплектованности, но из всех источников слышу одно: людей катастрофически не хватает практически во всех направлениях", – сказал Истомин.

"Что касается процента выполнения (плана по мобилизации - Ред.) – точных цифр я не назову. Если бы выполняли на 100%, дефицита в армии, о котором только что говорили, очевидно, не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удаётся, но мы делаем всё возможное", – заявил представитель ТЦК.

Ранее депутат Рады рассказал, что служащих ТЦК, которые не выполняли план по мобилизации, отправляли на фронт.

Напомним, Европа требует снижение возраста мобилизации как условие финансирования Украины.

