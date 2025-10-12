Возраст мобилизации для военнообязанных украинцев снизят до 23 лет.

Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады с позывным Хам.

"Не хватает людей, а удержать линию фронта без пехоты невозможно", – поясняет военный.

По его словам, снижение возраста мобилизации произойдёт в 2026 году.

Ранее разведчик ВСУ сказал, что Украине нужно мобилизовать в "параллельную армию" юношей, начиная с 16 лет.

Война в Украине продолжается 1327-й день. Последние новости с ключевыми событиями воскресенья, 12 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Впервые за долгое время войска противника продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты его переговоров с Трампом на Аляске остаются в силе.

