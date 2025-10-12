В воскресенье, 12 октября, в Украине идет 1327-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 12 октября

12:03 Видео разговором Трампа и его внучки.

Внучка Трампа: Как обстоят дела в Белом доме?

Трамп: "у меня все отлично, я отлично провожу время. Мы проделали большую работу — я остановил семь войн. Семь! Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убийства. Все работает хорошо, экономика блестящая".

10:46 На вчерашний митинг с участием Уиткоффа в Тель-Авиве пришли противники премьера Нетаньяху.

Они начали свистеть, когда спецпредставитель Трампа начал делать комплименты премьеру Израиля.

Напомним, вчера Уиткофф поехал в сектор Газа.

10:37 Ночью РФ атаковала не только энергетическую, но и газотранспортную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Минэнерго.

Повреждения зафиксированы на энергетических объектах в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

10:30 Ночью в Одесской области пострадал объект энергетики, сообщает ГосЧС.

Напомним, без света остался город Белгород-Днестровский.

9:43 Последствия прилёта по лицею в Чугуеве Харьковской области.

9:16 В Киеве объявили тревогу. Местные паблики пишут о беспилотнике в районе ТЭЦ-6.

9:00 Последствия ночного удара по учебному заведению в Чугуеве Харьковской области.

8:45 Торговый центр "Сигма" в Донецке после вчерашнего удара беспилотников и масштабного пожара.

8:36 Из-за ночных ударов беспилотников света частично нет в Белгород-Днестровском Одесской области.

8:31 В Днепре у 15-летнего парня в руках взорвалась граната. Это произошло вечером на людной улице, сообщает полиция.

Подросток госпитализирован, ведется следствие.

8:24 Кадры ночных прилетов беспилотников по Чугуеву Харьковской области. Видны мощные вспышки.

Власти города заявили, что разрушено здание учебного заведения.

8:21 Донецкая область (подконтрольная Украине часть) осталась без света после утреннего удара по энергетике.

Об этом заявляет ОВА.

8:09 В США после взрыва на военном заводе погибли 16 человек, заявил губернатор штата Теннеси.

Напомним, завод накануне получил 120-миллионный заказ Пентагона на производство тринитротолуола для 155-мм снарядов.

Теперь предприятие полностью разрушено.