Подразделение беспилотников Юрия Касьянова расформировали после его показаний в НАБУ против президента Украины Владимира Зеленского и компании-производителя дронов Fire Point.

Об этом сам Касьянов написал в Facebook.

По его словам, он является "разоблачителем" и ключевым свидетелем по делу фирмы Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" и считается близкой к бизнес-партнеру Зеленского Тимуру Миндичу.

"Решение о ликвидации нашего подразделения было принято президентом Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем. 2 октября я дал показания детективам НАБУ. 3 октября утром было объявлено о ликвидации подразделения. Прошу НАБУ обеспечить мне и моей семье защиту по программе защиты свидетелей", - заявил Касьянов.

"В моих показаниях есть и его (Зеленского - Ред.) фамилия", - добавил военный и опубликовал повестку на допрос в НАБУ. В документе говорится, что Касьянов проходит по делу в качестве свидетеля.

Он говорит, что его отряд беспилотников частично расформировали 8 октября и направили служить в другую часть Госпогранслужбы. При этом, по его словам, база подразделения «разрушена и разграблена».

"Раньше я всегда боялся, что в расположение подразделения прилетит "Шахед" или "Искандер", а оказалось, бояться нужно было наших украинских подонков и предателей", - добавил Касьянов.

Также "несколько ребят принципиально ушли в СЗЧ".

По словам Касьянова, сейчас он находится в сборно-пересыльном пункте в Ровненской области, "в скотских условиях, фактически в положении арестованного".

"Меня, старшего офицера, добровольца с 2014 года, поселили в одной казарме с мобилизованными, не позволяют выйти, охраняют как уклониста. Моё физическое состояние ухудшается с каждым днём. Дейнека (глава Госпогранслужбы - Ред.) меня отсюда живым не выпустит", - пишет военный.

"Если бы вернуть историю назад, к "шашлыкам на майские", я бы теперь не стал готовиться к войне. Не готовил бы оружие, боеприпасы, дроны, полевые запасы продуктов и медикаментов. Не стал бы воевать с первых минут, ночевать в лесу, голодать, не попал бы в окружение… Не разрабатывал бы дроны, не строил бы производство дронов, не создавал бы подразделение, не наносил бы удары по врагу. Я бы посадил семью в машину и, пока ещё было возможно, уехал бы из этой страны. Ко всем чертям собачьим! Больше здесь делать нечего. Здесь - рашка", - написал Касьянов.

Ранее в Госпогранслужбе объясняли расформирование подразделения Касьянова его неэффективностью.

Командир беспилотного подразделения Касьянов же считает роспуск своей роты реакцией на его критику властей.