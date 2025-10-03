Командир беспилотного подразделения Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины распустили.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что сам Касьянов постоянно критиковал военно-политическое руководство Украины. Также он критический отзывался о компании-производители беспилотников Fire Point, которую считают близкой к окружению президента.

В связи с этим военный считает, что его подразделение распустили по приказу Офиса президента, утверждая, что именно его подразделение нанесло удар беспилотниками по Кремлю в мае 2023 года.

"В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю. Хотели сбить флаг империи, промахнувшись на полметра. С 2022 года наше подразделение провело сотни успешных операций, нанесло ущерб противнику на сумму более полумиллиарда долларов. Мы не потеряли ни одного бойца. Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение ликвидировать наше подразделение. Измена сидит на Банковой", – написал Касьянов.

Напомним, недавно Касьянов заявлял, что Россия уничтожит всю украинскую пехоту, если Украина не компенсирует отставание от РФ в вопросе беспилотников.

Война в Украине идет 1318-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян снова продвижение в двух областях, которое набрало темп в последнее время: в Днепропетровской области войска РФ продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке. Украинские военные считают, что россияне готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на новопавловском направлении.

