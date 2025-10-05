В Сети появилось обращение бойцов беспилотной роты 10 мобильного отряда Государственной пограничной службы. В нем говорится о роспуске их подразделения.

Соответствующее видео появилось на странице командира подразделения Юрия Касьянова в Facebook.

"Два дня тому назад мы узнали что наше подразделение расформировывают. Без объяснений, без ничего, получили приказ сдать оборудование и подготовить людей к переводу. На вопрос что, где, как, никто не дал ответа. Ещё не успели довезти оборудование, как пришли списки, приказы на людей. Их переводят в пехоту. Пилотов, операторов. Специалистов узкого профиля. Нас просто раздербанили и уничтожают", - говорят бойцы.

При этом они отмечают, что их подразделение занималось нанесением ударов в глубину территории РФ.

Напомним, в пятницу о роспуске подразделения заявил его командир Касьянов, утверждая, что это произошло по приказу Офиса президента.

Касьянов ранее регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины. Недавно он также заявлял, что Россия уничтожит всю украинскую пехоту, если Украина не компенсирует отставание от РФ в вопросе беспилотников.