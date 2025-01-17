Украинские военные дали понять народным депутатам, что войну желательно закончить в первой половине этого года.

Об этом сообщил в эфире "Новости Live" народный депутат Анатолий Бурмич после встречи с военнослужащими ВСУ.

По его словам, это связано с ресурсами и военной помощью от партнеров.

Бурмич также высказал уверенность, что война будет завершена компромиссом.

Напомним, ранее в Белом доме говорили, что США могут прекратить поддержку Украины и повлиять на неё, чтобы она отказалась от своего условия установления мира - возвращения всех оккупированных территорий.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что если Соединенные Штаты не захотят помогать Украине, то Евросоюз готов взять на себя инициативу по ее поддержке.

Война в Украине идет 1059-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска. ВСУ восстановили позиции в районе Успеновки. Армия РФ захватила Нескучное под Великой Новоселкой. Военные сообщают, что в Торецке россияне начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулись в северо-западной части города.

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