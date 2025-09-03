После ракетных ударов по учебным центрам Вооруженных сил Украины главком ВСУ Александр Сырский отчитался, что в некоторых частях личный состав уже полностью живет под землей.

Об этом Сырский написал в своем телеграм-канале.

"За летний период в данной сфере выполнен значимый размер работ. Строятся подземные сооружения для проживания учащихся военнослужащих; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и т.д. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях", - заявил главком ВСУ.

Напомним, в конце июля Сырский приказал обучать бойцов ВСУ под землей. Распоряжение было отдано после удара по полигону в Черниговской области. Тогда заявлялось о трех погибших и 18 раненых военных.

Война в Украине идет 1288-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.