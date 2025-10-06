Решение расформировать роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы, созданную учредителем бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрием Касьяновым, приняли из-за отсутствия результатов при выполнении задач.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, подразделение было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года. Изначально его численность составляла более 40 военнослужащих. Вскоре штат подразделения был увеличен более чем вдвое, до ста человек, он применил 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен, для людей арендовали помещения, выдавали им топливо, транспорт (11 автомобилей), оружие и технику. Но, как заявил Демченко, не было ни одного подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов РФ.

"В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей не подтверждены. Решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения. Высокую результативность своего подразделения определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", – заявил Демченко.

Также он добавил, что личный состав будет и дальше работать по специальности с дронами.

Ранее сами военные говорили, что пилотов и операторов переводят в пехоту.

Командир беспилотного подразделения Касьянов считает роспуск своей роты реакцией на его критику властей.