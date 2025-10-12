Для войны с РФ Украине необходимо создать "параллельную армию", куда нужно набирать с 16 лет.

Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"Уже сейчас нужно мобилизовать 16-18-летних и готовить их к войне – для качественной подготовки штурмовика требуется пять лет", – сказал Ярославский.

Офицер разведки считает, что такая армия будет "более качественной", чем нынешняя.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина сможет воевать до 2044 года, если мобилизует юношей с 16 лет.

Напомним, после открытия границы украинские юноши массово бегут за границу, опасаясь снижения возраста мобилизации.

Война в Украине продолжается 1327-й день. Последние новости с ключевыми событиями воскресенья, 12 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Впервые за долгое время войска противника продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты его переговоров с Трампом на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

