Украинские студенты массово берут академический отпуск, чтобы уехать за границу.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире украинского ТВ.

По его словам, эта тенденция появилась после того, как правительство разрешило выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

"Решению правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов", – отметил Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что отток молодежи уже ощущается на рынке труда.

"Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых и людей с инвалидностью. Разрешение уезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано", – добавил президент Конфедерации работодателей.

Отметим, что официальной статистики о том, сколько парней 18-22 лет уехали из Украины за границу после того, как им дали такую возможность, нет. Пограничная служба заявила, что подобный учет не ведет.

Однако поступает уже немало свидетельств, что выезжают многие.

"Страна" поговорила с парнями 18-22 лет и выяснила, какие мотивы у тех, кто выезжает.

Прежде всего, едут сейчас те, кто уже и так раньше планировал выехать и искал пути всеми правдами и неправдами. А также те, кому есть куда ехать - к родителям, братьям/сестрам, родственникам. Или есть уже понимание, где и кем работать.

Но еще больше тех, кто готовятся выехать в ближайшее время, занимаясь сейчас подготовкой отъезда.

Главный их мотив - опасения, что в ближайшее время "окно" через границу закроется, а мобилизационный возраст снизят. Многократные обещания властей этого не делать вызывают доверие не у всех. В молодежной среде распространено мнение, что если война затянется, то кордоны вновь закроют для всех, а мобилизацию начнут с 18 лет.

Поэтому украинцы и пытаются воспользоваться возможностью.

Но есть и те, кто уезжать не намерен. Их мотивы - стремление закончить учебу в высшем учебном заведении или же наличие хорошей работы с бронью в Украине. Также есть и те, кто уже принял для себя решение идти служить в армию, если придет повестка. Кроме того, для некоторых ограничителем является отсутствие денег на переезд за границу и проживание. Впрочем, в последней категории немало тех, кто готов выехать, как только появится для этого финансовая возможность или понимание, к кому ехать и чем там заниматься.