С первого же дня обнародования постановления Кабинета министров с разрешением покидать Украину молодежи мужского пола в возрасте 18-22 лет стал массово увольняться персонал этой категории. Особенно сильно утечку кадров ощутили это в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи.

Об этом в своем репортаже пишет издание NV.

Так, совладелец львовской ресторанной группы FAMI Валерий Созановский констатировал, что компания теряет официантов, поваров и барист.

"У нас уже уволились 12 человек со дня, когда разрешили выезд за границу еще и парням 18−22 лет", — сказал он.

В "Новой почте" за 10 дней уволились сразу 170 молодых человек. А из ресторанов компании !FEST ушли 20% от общего количества молодых мужчин.

Напомним, Кабинет министров официально опубликовал постановление о выезде за границу молодежи 27 августа.

Как показывают уличные опросы общественного мнения, молодые мужчины готовы уехать из Украины, так как в стране нет будущего и "никакого развития". Большинство опрошенных собираются осесть в западноевропейских странах - Польше и Германии.