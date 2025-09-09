Кабинет министров Украины запретил прекратившим дипломатическую службу послам пересекать государственную границу во время военного положения.

Об этом сказано в постановлении правительства №1089 от 3 сентября.

Согласно документу, в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положения право пересекать государственную границу не распространяется на лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и прекративших дипломатическую службу. То есть бывшие послы теперь подпадают под общие ограничения на выезд за границу, которые действуют для большинства граждан Украины в условиях военного положения. Тогда как раньше лица с дипломатическим рангом имели привилегии в плане выезда за рубеж.

Новое правило касается только тех дипломатов, которые прекратили службу, а действующие послы сохраняют возможность выезжать за границу в рамках выполнения служебных обязанностей.

Напомним, что из-за этой нормы спешно выехал за границу экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Причем он утверждал, что выезд запретят вообще всем бывшим дипломатам, не только послам.

Отметим, что послами Украины так или иначе работали практически все высокопоставленные украинские дипломаты.

В конце августа правительство выпустило постановление о разрешении выезжать за границу гражданам до 22 лет включительно.