Западные СМИ критикуют решение правительства Украины об открытии границах для парней 18-22 лет.

Немецкое издание N-tv в своей статье пишет, что на фоне проблем с мобилизацией такое решение украинских властей выглядит странно.

По информации издания, молодежь в этом возрасте теперь пересекает границу с Польшей в 12 раз чаще, чем раньше.

К тому же за этим решением последовала целая волна увольнений молодых парней, от которой пострадала экономика.

"В то же время демографическая ситуация в стране остается сложной. Хотя достоверной статистики по этому поводу нет, фактическое население в регионах, контролируемых Киевом, сократилось на десять миллионов человек с февраля 2022 года", - говорится в статье.

Ранее мы писали, что каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении своих сотрудников в возрасте 18-22 лет после открытия границ для граждан этой возрастной категории.

Как показывают уличные опросы общественного мнения, молодые мужчины готовы уехать из Украины, так как в стране нет будущего и "никакого развития". Большинство опрошенных собираются осесть в западноевропейских странах - Польше и Германии.