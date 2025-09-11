Пограничная служба Польши в последние недели фиксирует увеличение количества прибывших молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которым недавно разрешили выезд за границу.

Об этом заявил представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж, передает RMF FM.

По его словам, с 28 августа (день, с которого был разрешен выезд молодым парням) по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2000.

За неделю до этого в Польшу въехало около 500 молодых украинцев, а выехали более 650, добавил он.

При этом в Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4605, а выехало 1301 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Неделей ранее из Украины в Польшу приехал 461, а выехали 575 молодых украинцев.

Напомним, в конце августа правительство Украины изменило правила пересечения границы в условиях военного положения, позволив парням в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Между тем в Госпогранслужбе сообщили, что по новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам до 22 лет будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

О том, почему украинские юноши бегут за границу мы анализировали в отдельном материале.