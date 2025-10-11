Почти 250 тысяч украинских военных самовольно оставили части (СОЧ, укр. - СЗЧ).

Это следует из слов депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой.

"Сейчас у нас СОЧ столько, сколько была армия до начала полномасштабного вторжения… Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СОЧ в размере половины нашей армии", – заявила Безуглая.

Напомним, численность ВСУ до начала полномасштабной войны составляла 246 тысяч человек.

Причиной массового дезертирства нардеп считает "странные приказы" командования, а также практику, при которой "ты – ничто, иди в посадку". Ещё одна причина – в нереформированных учебных центрах военной подготовки.

В свою очередь экс-нардеп и командир роты беспилотников Игорь Луценко заявил, что только за сентябрь официально зарегистрировано 20 тысяч случаев СОЧ. С начала года - около 160 тысяч. Но на самом деле ситуация гораздо хуже, считает Луценко.

По его словам, речь идет не о числе тех, кто самовольно оставили часть, а о количестве зарегистрированных уголовных дел.

Накануне Безуглая раскритиковала заявление главкома Сырского о контрнаступательной операции ВСУ в Донецкой области.

"Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть только "просачивание"; затем ложь "перепрыгнула" вдруг как целое контрнаступление с нашей стороны, окружение 100500 россиян <...>. Напомнить, чем закончилась ложь в 2023 году?" – прокомментировала Безуглая слова Сырского.

Ранее журналист и ветеран ВСУ заявил, что в Украине сохраняется высокий уровень дезертирства.