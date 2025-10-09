Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала заявление главкома ВСУ Александра Сырского о контрнаступлении под Добропольем.

Соответствующий пост нардеп опубликовала в своем телеграм-канале.

"Продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины... Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донбасса, 212,9 кв. км – зачищено от диверсантов", – написал Сырский в Фейсбуке.

"Какая контрнаступательная операция??? Ее не существует! Лишь отдельные стабилизационные действия с частичным успехом за счет ослабления других направлений... Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть только "просачивание"; затем ложь "перепрыгнула" вдруг как целое контрнаступление с нашей стороны, окружение 100500 россиян, которые вдруг накопились из "просачивания". Скоро будут петь о масштабах контрнаступления 2023 года. Напомнить, чем закончилась ложь в 2023 году?" – прокомментировала Безуглая заявление Сырского.

Ранее Безуглая обвинила Сырского во лжи и манипуляции из-за заявления о ситуации под Покровском.

А перед этим Безуглая обвинила Генштаб во лжи после его заявления о зачистке села на Сумщине, где не было россиян.