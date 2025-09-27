В пятницу главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александ Сырский заявил, что ВСУ рассекли группировку противника по реке Казенный Торец в Донецкой области, окружив российские войска с севера и юга, "и враг оказался в ловушке".

"В данный момент идет его уничтожение", - добавил Сырский.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что это не так. По его информации, котла под Добропольем нет, а россияне успешно контратакуют.

Об этом эскперт сообщил в своем телеграм-канале.

"Добропольское направление. Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная. Более того, в течение нескольких последних суток противник предпринял на этом направлении целый ряд мер, направленных на ее исправление. И частично, они были успешными", - написал Машовец.

"Я бы порекомендовал целому ряду "экспертов", а тем более разного рода активистам и политикам, в том числе находящимся во властных кругах... немного "спустить пар", ну чтобы потом не было "как-то неудобно"…", - добавил военный обозреватель.

Напомним, согласно информации украинского военного телеграм-канала Deep State, ВСУ зачистили Паньковку на Добропольском направлении.



Ранее о том, что командование приукрашает ситуацию под Добропольем, писала нардеп Марьяна Безуглая.