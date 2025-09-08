Армия РФ имеет преимущество над ВСУ в силах и средствах в три-шесть раз.

Об этом написал в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", - сказано в публикации главкома.

Также Сырский сообщил, что август стал месяцем организационных изменений в Вооружённых силах. По его словам, в армии завершается переход на корпусную систему: армейские корпуса получают полномочия, формируют штат войск и зоны ответственности.

Он подчеркнул, что эта реформа уже начинает давать результаты: управление войсками становится более эффективным и результативным.

Также Сырский заявил, что в августе украинская армия сосредоточилась на сдерживании врага и нанесении ему максимальных потерь. РФ не удалось реализовать планы наступления у Покровска и на Запорожье. ВСУ освободили 58 км², нанеся удары вглубь России, а дроны поразили более 67 тыс. целей. За месяц Россия потеряла почти 29 тыс. человек, с начала года — около 297 тыс.

Ранее мы сообщали, что Сырский поручил устранить недостатки в работе дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с "Геранями".

Вчера народный депутат Украины Марьяна Безуглая назвала "манипуляцией и ложью" слова главкома о возвращении территорий под Покровском.