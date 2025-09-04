Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приказал устранить недостатки по работе дронов-перехватчиков "Шахедов".

Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященного этой теме.

"Поставил задачу по устранению недостатков и усилению работы по направлению дронов-перехватчиков", – написал главком ВСУ.

При этом он заявил о строительстве эшелонированной системы обороны от российских ударных беспилотников и формировании новых экипажей по борьбе с дронами.

"Мы создаем эшелонированную систему противодействия враждебным "шахедам" и "гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них более эффективные средства поражения и РЛС", – говорится в сообщении.

Напомним, после ракетных ударов по учебным центрам ВСУ Сырский отчитался, что в некоторых частях личный состав уже полностью живет под землей.

Ранее западные СМИ писали, что Украина начала производство специальных патронов для уничтожения ударных БпЛА, управляемых оператором в режиме реального времени.