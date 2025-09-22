Народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала недавно назначенного командующего штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковника Валентина Манько.

Об этом нардеп заявила в своем телеграм-канале.

"Валентин Манько – рейдер, бандит, неоднократный фигурант расследований", - написала Безуглая.

Она заявляет, что новые штурмовые войска "пытаются создать за счет ДШВ и сухопутных подразделений, чтобы прикрывать "мясными" штурмами ошибки Александра Сырского вместо решения проблем военного управления, раздутых штабов, разорванных подразделений и лжи".

Позже Безуглая сообщила, что связалась с Манько и тот ее "заверил, что не имеет отношения к криминалу и пообещал предоставить дополнительную информацию".

"Обоснования, зачем нужно создавать отдельный новый род войск, "штурмовые войска", когда есть десантно-штурмовые войска (ДШУ), да еще и спецназ ВСУ - ССО, не получила", - пишет Безуглая.

Отметим, что Валентин Манько, который участвовал в 2014-2015 годах в боях на Донбассе, стал известен ещё 10 лет назад, когда оказался фигурантом уголовных дел.

На Манько тогда поступали многочисленные жалобы по поводу грабежей, мародёрства и отжимов, которыми занималась в АТО его группа. В результате против него возбудили уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск.

Сняли его с розыска вскоре после того, как Манько показания против экс-лидера УКРОПа Геннадия Корбана, с которым тогда воевал президент Порошенко. А позже в СМИ попала взломанная переписка Манько с близким соратником Петра Порошенко Игорем Кононенко, где и обсуждались детали этой сделки.

Волонтер Роман Доник так описывал тогда Манько: "Человек, который вместе с Семенченко организовал альтернативный генеральный штаб. Представлялся "зам командира Правого сектора" и "зам командира Днепр-1", не будучи никогда ни одним, ни другим. Человек, пообещавший дать людей для деблокации терминала в ДАП, потом просто пропал. Именно на наличии этих людей планировалась операция по деблокации. Человек, известный по скандальным выборам на 59 округе в 14 году. Человек, который был "в бегах", пока не дал показания на Корбана. Заключил соглашение со следствием, после чего с него сняли обвинения. Советник директора задержанного в 2016 за взятку, который сейчас под следствием. Это то, что известно всем. Но это процентов 10 от того, что известно в узких кругах. Всем рассказывает, что за ним стоят первые лица СБУ и кто-то из заместителей главы АП".

В 2018 году Манько победил в конкурсе на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО. Однако после поднявшегося скандала (журналисты вспомнили о его прошлом) Кабмин не стал утверждать Манько в данный должности.

Ранее мы писали, что новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" стал 26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук.

Также в августе президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим ВС ВСУ. Он отвечает за модернизацию украинской авиации и интеграцию с НАТО.