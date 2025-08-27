Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной послом в США.

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

По словам главы государства, все формальные процедуры по согласованию кандидатуры с Государственным департаментом завершены.

При этом Зеленский официально подтвердил предстоящую поездку главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в США на встречу со спецпредставителем Белого дома Стивеном Уиткоффом.

Зеленский в вечернем обращении рассказал, что вчера глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по вопросам посредничества. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Завтра – встречи в Швейцарии, а в пятницу – США.

"Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности, – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача – ускориться максимально", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп не захотел согласовывать кандидатуру бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Ранее в Bloomberg уже писали, что Украину на переговорах с Уиткоффом на этой неделе в США будут представлять Ермак и Умеров.