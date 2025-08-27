"Вы напали на человека президента". В Киеве чуть не подрались заместительница Кличко и назначенный Зеленским глава
В Киеве чуть не подрались заместительница мэра Виталия Кличко Анна Старостенко и недавно назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов.
Видеоролик с перепалкой набирает популярность в социальных сетях.
Как выяснилось, Старостенко, избранная в Деснянском районе, пришла на отчет Бахматова и пыталась что-то сказать.
Он в свою очередь начал забирать у нее микрофон и не давал слово, началась потасовка.
В результате Бахматов и Старостенко обвинили друг друга в нападении.
"Вы напали на человека президента. Выведите ее или садитесь и слушайте молча, пока я не закончу, это не ваша презентация", - заявил ей Бахматов.
Бахматов был советником Кличко в 2019-2020 годах. В прошлом же он являлся участником украинского Comedy Club, а в мае президент назначил его главой РГА.
Напомним, что Офис президента находится в конфликте с Кличко. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.