В Киеве чуть не подрались заместительница мэра Виталия Кличко Анна Старостенко и недавно назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов.

Видеоролик с перепалкой набирает популярность в социальных сетях.

Как выяснилось, Старостенко, избранная в Деснянском районе, пришла на отчет Бахматова и пыталась что-то сказать.

Он в свою очередь начал забирать у нее микрофон и не давал слово, началась потасовка.

В результате Бахматов и Старостенко обвинили друг друга в нападении.

"Вы напали на человека президента. Выведите ее или садитесь и слушайте молча, пока я не закончу, это не ваша презентация", - заявил ей Бахматов.

Бахматов был советником Кличко в 2019-2020 годах. В прошлом же он являлся участником украинского Comedy Club, а в мае президент назначил его главой РГА.

Напомним, что Офис президента находится в конфликте с Кличко. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.