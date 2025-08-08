Мобилизованным, которого 4 августа пытались освободить мужчины, заблокировав автомобиль ТЦК в Ровно, оказался депутат Костопольского горсовета Виктор Москвич (ВО "Свобода").

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в Силах обороны.

По их данным, Москвич не прибыл в учебный центр и его задержали ТЦК. По дороге автомобиль военкомата догнала и подрезала машина, в которой были несколько крепких мужчин, началась потасовка.

Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом "инфаркт". Полиция была на месте, но не вмешивалась. Уголовное дело не начато.

В своей декларации Москвич указал, что имеет 27 млн грн, 5 транспортных средств и 3 компании. Он является руководителем ОО "Эра развития" и преподает в частном вузе "МЭГУ имени академика Степана Демьянчука".

Напомним, в Тернопольском областном ТЦК сообщили, что гражданские заблокировали на дороге бусик ТЦК, требуя освободить мобилизованного. Шесть гражданских "вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного".

Ранее Черкассах мужчина, которого ТЦК остановили для проверки военных документов, достал гранату и выдернул чеку.