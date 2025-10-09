Народный депутат Марьяна Безуглая вчера два часа стучалась в двери закрытого помещения комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки. В это время в помещении другие депутаты общались с главой СБУ Василием Малюком и не пускали Безуглую.

Об этом она сообщила в своих соцсетях и опубликовала ролик, в котором караулит под дверями комитета.

Безуглая прозрачно намекнула, что на заседании занимались пустой болтовней, пока в комитете ждут своего часа не менее 500 не рассмотренных законопроектов.

"Это было очередное заслушивание, как они любят, пафосно вызывать и просто потрындеть. На этот раз был Василий Малюк, СБУ, но без протокола, без решения, для галочки. Без последствий и выводов. Чтобы что?

Ну так всегда. Не менее полутысячи (!) не рассмотренных законопроектов в комитете. Никакой контекстной отчетности о работе комитета ВРУ для общества. Полная тишина по поводу всего, что происходит в армии, на фронте... Никаких заявлений или позиции комитета годами... Препятствование деятельности народного депутата от бездельников во время войны. Комитет должен быть распущен, если такой абсурд будет продолжаться", - написала нардеп.

В парламенте отреагировали на ее публикацию. Сегодня на пленарном заседании нардеп Федор Вениславский предложил комитету по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования разработать алгоритм, как аппарату Рады реагировать на подобные ситуации, когда депутат долго стучит в дверь "разными частями тела, что угрожает его жизни и здоровью".

Безуглая на это заявила, что на вчерашнем заседании Малюка "взяли в заложники", а в кабинет не пускали не только ее, но еще трех членов органа.

Спикер Рады Руслан Стефанчук, видимо шутя, предложил записать Безуглую "на прием" к мэру Киева Виталию Кличко, о котором зашла речь при обсуждении инцидента у дверей комитета.

Напомним, в январе 2024 года Безуглую сняли с должности замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Также она вышла из фракции "Слуги народа".