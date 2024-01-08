Сегодня, 8 января, комитет по вопросам регламента Верховной Рады единогласно одобрил отзыв Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Теперь Верховная Рада уже 10 января может рассмотреть данное постановление.

При этом Марьяна Безуглая останется членом комитета.

Сама она критиковала коллег за это решение и заявила, что "не сдастся". Также Безуглая заявила, что решение комитета было принято "максимально коварно".

Безуглая известна своей жесткой критикой главкома ВСУ Валерия Залужного и генералитета украинской армии.

Также она заявляла, что Залужный не имеет плана войны на 2024 год, и потому должен уйти в отставку.

Ранее мы писали, что коллеги по фракции раскритиковали Безуглую за ее публикацию в Фейсбуке. Она написала соболезнование нардепу Алексею Мовчану, у которого на днях умер девятимесячный сын. При этом она начала пост с критики в адрес тех, кто "дегуманизирует" и "обесценивает" народных депутатов, указав, что они тоже переживают разные жизненные невзгоды.