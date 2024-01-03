После скандала с номером про Скадовск, нардеп Марьяна Безуглая предложила артистам "95-го квартала" пойти добровольцами в ВСУ.

Об этом она написала у себя в Фейсбуке.

"Если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы точно изменили бы посыл студии", - написала Безуглая.

Ранее актрису "Квартала 95" внесли на "Миротворец" за надругательство над жителями Скадовска. Кроме того, в соцсетях нашли её фото от 9 мая 2015 года в советской военной форме. "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать публикацию анкеты на сайте как "заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Мы также сообщали, что актриса Ирина Гатун из скандального номера про Скадовск назвала своих критиков "проплаченными тварями".

"<...> Тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт, я вам хочу сказать: вы и ваш Путин - х@йло", - заявила актриса.