"Новый год - это битва". В Сети завирусилось видео шуток Зеленского и Галкина на тему войны в 2014 году
1 января 2014 года, тогда ещё комик Владимир Зеленский вместе с Максимом Галкиным вели новогодний концерт на телеканале "Россия".
Фрагмент их выступления был опубликован в "ТикТок" и получил широкое распространение в соцсетях.
В ходе своего выступления артисты провели шуточный диалог о войне.
Зеленский сказал Галкину, что "Новый год - это битва и можно написать военные мемуары".
"Я бы, например, начал так: Наступление Нового года началось ровно в 00:00 с залпа шампанского", - начал свою речь Зеленский.
Галкин в свою очередь заявил, что после залпа шампанского последовала "арт поддержка из салютов и фейерверков".
В ответ на это Зеленский сказал, что "противник начал наступать группами по 50-100 грамм".
"Тут самое время объявить переговоры, но есть одна проблема: не все в состоянии говорить", - отвечает ему Галкин.
Владимир Зеленский сказал, что в таком случае пора брать языка.
"И вот наступает кульминационный момент. Все спят. Жертв и пострадавших нет. Это долгожданная победа. Добро пожаловать на первый новогодний вечер на телеканале "Россия"", - завершил свою речь Владимир Зеленский.
Ранее телеведущий Fox News пошутил о Зеленском и "датах вторжения России".
Мы также публиковали фрагмент новогоднего концерта "Квартала-95" с Зеленским, где Шутили о Ермаке и протестах против Зе.