1 января 2014 года, тогда ещё комик Владимир Зеленский вместе с Максимом Галкиным вели новогодний концерт на телеканале "Россия".

Фрагмент их выступления был опубликован в "ТикТок" и получил широкое распространение в соцсетях.

В ходе своего выступления артисты провели шуточный диалог о войне.

Зеленский сказал Галкину, что "Новый год - это битва и можно написать военные мемуары".

"Я бы, например, начал так: Наступление Нового года началось ровно в 00:00 с залпа шампанского", - начал свою речь Зеленский.

Галкин в свою очередь заявил, что после залпа шампанского последовала "арт поддержка из салютов и фейерверков".

В ответ на это Зеленский сказал, что "противник начал наступать группами по 50-100 грамм".

"Тут самое время объявить переговоры, но есть одна проблема: не все в состоянии говорить", - отвечает ему Галкин.

Владимир Зеленский сказал, что в таком случае пора брать языка.

"И вот наступает кульминационный момент. Все спят. Жертв и пострадавших нет. Это долгожданная победа. Добро пожаловать на первый новогодний вечер на телеканале "Россия"", - завершил свою речь Владимир Зеленский.

Ранее телеведущий Fox News пошутил о Зеленском и "датах вторжения России".

Мы также публиковали фрагмент новогоднего концерта "Квартала-95" с Зеленским, где Шутили о Ермаке и протестах против Зе.