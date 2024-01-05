Парламентский комитет по нацбезопасности рекомендовал Верховной Раде отозвать нардепа Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета.

Сперва нардеп Вадим Ивченко (фракция "Батькивщина") написал, что комитет уже принял решение отозвать Безуглую, но та напомнила, что сделать это может только Рада.

"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас", - написала Безуглая.

Отдельно она "поблагодарила" главу комитета, "слугу народа" Завитневича.

"Отдельная "благодарность" Завитневичу, что инициативно поставил на голосование такую рекомендацию. Шеф "огонь", - написала Безуглая.

Источник "Страны" в Раде также говорит, что Безуглую никто пока с должности не уволил.

"Комитет принял решение об инициировании отзыва Безуглой, но для увольнения нужно голосование в зале", — рассказал источник "Страны".

Позже Безуглая заявила, что решение комитета было принято "максимально коварно".

"Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали", - пишет Безуглая.

При этом замглавы заявляет, что она "не сдастся", и критикует коллег по комитету.

"Я не сдамся НИКОГДА и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно включился в работу с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения относительно того, чтобы выгодно сказать, а что нет; то были бы совсем другие реалии", - написала Безуглая.

Ранее мы писали о том, что в "Слуге народа" раскритиковали Марьяну Безуглую после новой публикации в соцсетях.

А также, что в Раде предложили снять Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности из-за ее критики Залужного.