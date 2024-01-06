В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя главы парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне.

Ранее отставку инициировал сам Комитет.

За решение об отзыве должна проголосовать Рада.

Инициаторами постановления являются члены Комитета по нацбезопасности и его глава - нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

В пояснительной записке говорится, что Безуглую хотят отозвать с должности из-за "обстоятельств, исключающих исполнение ею своих обязанностей".

Напомним, вчера комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности своего замглавы. В ответ Безуглая заявила, что решение комитета было принято "максимально коварно".

Безуглая известна своей жесткой критикой главкома ВСУ Валерия Залужного и генералитета украинской армии. Также она заявляла, что главком должен уйти в отставку.

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" раскритиковали Марьяну Безуглую после новой публикации в соцсетях.