Западные партнеры призывают Украину увеличить масштабы мобилизации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам главы государства, в настоящее время Украина набирает по 30 тыс. человек в месяц, но партнеры и военные поднимают тему большей мобилизации.

Зеленский отметил, что власти собираются удерживать баланс в этом вопросе, чтобы достаточное количество людей работали и платили налоги, которые финансируют армию.

"Поэтому я реагирую во время военных кабинетов, и конечно солдаты поднимают эту тему, и партнеры. Но партнеры не на поле боя, и поэтому мы со всем уважением к партнерам, но решение был мобилизовать около 30 тыс. ежемесячно", - сказал президент.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет из-за острого дефицита солдат. По его словам, разрыв между численностью украинских войск и российской армией продолжает увеличиваться.



Ранее мы сообщали, что после открытия границы парням до 22 лет украинские юноши массово бегут за границу, опасаясь снижения возраста мобилизации.