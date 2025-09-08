В Украине насчитывается более 160 тысяч военных пенсионеров призывного возраста - то есть от 45 до 60 лет.

Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на Пенсионный фонд.

Некоторые телеграм-каналы писали, что все военные пенсионеры не служат, однако издание отмечает, что Генштаб ВСУ не ответил на просьбу раскрыть, какая доля людей из этой категории фактически призвана в армию за годы войны.

Известно лишь, что 15,5 тысяч человек продолжают службу как военнослужащие, 104 человека выделены в категорию наемных работников, мобилизованных или добровольцев. Еще 47 тысяч работают, но уже не в военной сфере, а 98 тысяч официально безработны.

Какая-то часть из них может иметь инвалидность, но отдельного учета инвалидов нет.

Военные пенсионеры - это люди с опытом службы в ВСУ, МВД, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других силовых структурах, многие из которых ушли в отставку не из-за потери боеспособности, а после достижения выслуги лет (средний возраст ухода на пенсию у них составляет 44,19 года) или из-за реформы, как это произошло с тысячами бывших сотрудников милиции после создания Национальной полиции.

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приводил статистику о превосходстве российской армии над украинскими войсками по численности и ресурсам в 3–6 раз.

Что касается нижней планки мобилизационного возраста, то мы сообщали, что ее снижение в Украине пока не планируется. Об этом в комментарии украинским изданиям заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.