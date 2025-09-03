Контракт "18-24" в Украине расширят на другие возрастные категории, а также на уже мобилизованных. По этому контракту предусмотрены дополнительные выплаты и разные бонусы для добровольцев.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью "Суспильному".

"В ближайшее время, думаю, это все будет анонсировано. Как только завершатся соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также для, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", - сказал Палиса.

Напомним, по контракту "18-24" молодые добровольцы получают миллион гривен в несколько траншей, бесплатное высшее образование, льготные условия ипотеки и другие бонусы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что правительство расширит программу контрактов для молодых мужчин 18-24 лет. Это сделано для привлечения в ВСУ большего числа мотивированных бойцов, которые будут работать с дронами.

Также проект "молодежный контракт" для мобилизованных 18-24 лет распространили на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу Украины.