В Верховной Раде не перестают обсуждать тему мобилизации женщин.

Об этом сообщает член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Здебский в интервью изданию "Телеграф".

По его мнению, мужчины должны выполнять в основном боевые задачи, а женщины заменить их на позициях, не связанных с участием в боестолкновениях.

"Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура есть (для женщин - Ред.): кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. А мужчины пошли бы воевать. И пока не остро стоит в комитете, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решения", - заявил он.

Напомним, на днях глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко говорил, что женщины должны не "прятаться за спинами мужчин", а служить в армии.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украине надо перенять опыт Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан независимо от пола.