Если фронт начнет "трещать", Украина призовет в армию женщин, а ТЦК начнут вламываться в квартиры.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Есть ещё потенциал (для мобилизации - Ред.). Во-первых, снижение мобилизационного возраста. Второе — призыв женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые. Третье — ужесточение мобилизации", - сказал он.

По его словам, последнее может происходить "вплоть до оцепления одного района и сплошного его прочёсывания. А в случае необходимости — с заходом в квартиру".

При этом, по мнению Арестовича, могут начаться "локальные бунты", но если на Западе не будут возражать против ужесточения мобилизации, "то все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом".

"Когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада вполне с криком, шумом, гамом, спорами, но проголосует за это", - сказал он.

О том, что фронт уже "трещит по швам" и держится на пределе сил вчера заявила волонтер Мария Берлинская.

Напомним, недавно экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что линия фронта перестала быть сплошной и россияне используют это для проникновения отдельных групп вглубь украинской обороны.