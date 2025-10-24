Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепра, Запорожья, Харькова и Сум.

Об этом сообщила волонтер Мария Берлинская в своем телеграм-канале.

По её словам, линия обороны критически истощена из-за острой нехватки личного состава, что даёт российским подразделениям возможность продвигаться вглубь.

"Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины, они остаются, накапливаются и затем атакуют. Kill-зона от дронов достигает 30-35 км. На каждый наш вложенный доллар в дроны они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца их как минимум 5-7. Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но каждый день идут вперед", - написала Берлинская.

Она призвала помогать армии, "чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков".

"Если мы расслабимся, как мы умеем, эти города вполне можно потерять", - считает волонтер.

Напомним, недавно экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что линия фронта перестала быть сплошной и россияне используют это для проникновения отдельных групп вглубь украинской обороны.

