Войска РФ пошли на штурм в Запорожской области и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехов.

Об этом сообщают украинские и российские военные телеграм-каналы.

Паблик Deep State пишет, что атака произошла по линии от Нестерянки до Малой Токмачки, публикуя карту. Россияне пошли на штурм, используя бронетехнику и мотоциклы, высадив пехоту, которая вошла в Малую Токмачку и остаётся там до сих пор.

DS заявляет, что саму технику ВСУ подбили. Но весь инцидент называет "громким звоночком" для командования.

Российские паблики пишут, что их войска контролируют большую часть Малой Токмачки, но за нее ещё идут бои - ВСУ наносят удары дронами и "Хаймарсами". По данным россиян, прорыв удалось осуществить благодаря созданию "бронекулака", защищённого от дронов системами РЭБ.

Напомним, этот участок был направлением главного удара неудавшегося украинского наступления летом 2023 года.

Орехов является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Из него идёт прямая трасса на Запорожье.

Как мы писали, в начале октября в ВСУ заявили, что россияне могут начать наступление в Запорожской области в ближайшие дни.