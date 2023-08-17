Украинские военные показали, как сейчас выглядит Орехов в Запорожской области рядом с которым идут бои.

В городе видны масштабные разрушения.

"Едем в ад", - подписал ролик его автор.

Накануне появилась информация, что ВСУ освободили Работино на этом направлении с помощью немецких БМП Marder. Судя по опубликованным видео, Украина впервые ввела их в бой. Хотя российские военные паблики утверждают, что село остаётся под контролем РФ.

Напомним, ранее мы подробнее анализировали ситуацию на этом участке.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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